إزالة تعديات في المهد على الأراضي الزراعية في مدينة البياضية بالأقصر

نفذ رئيس قرية البغدادي مصطفى علي حملة لإزالة تعديات في المهد على الأراضي الزراعية، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وتنفيذا لتعليمات رئيس مركز ومدينة البياضية وكيل الوزارة محمد صحصاح.

وشملت الحملة إزالة مبان بدون ترخيص لحالتي تعد في منطقة حوض بربخ السيل ٣٠ بمساحة إجمالية 9 قراريط سور من البلوك الأبيض والأسمنت.

وقام بتنفيذ الإزالة كل من رئيس قرية البغدادي، ومشرف التنظيم بالمدينة، ومشرفي الجمعية الزراعية، وتمت الازالة على كامل المسطح وإعادة الشيء لأصله.