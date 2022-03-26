محافظ أسوان يتابع استعدادات انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال غدا

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الاستعدادات الخاصة بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال "بالمجان"، التي تنفذها مديرية الصحة على مدار 4 أيام، في الفترة من 27 إلى 30 مارس الجاري؛ لتطعيم الأطفال في المرحلة العمرية من عمر يوم حتى 5 أعوام.

ووجه المحافظ، الأجهزة التنفيذية، بالتنويه والإعلان عن الحملة، مع تحفيز المجتمع المحلي والأوقاف والكنيسة للتعاون مع الحملة، وتطعيم جميع الأطفال المستهدفين على مستوى المراكز والمدن والقرى.

وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن، بمتابعة أعمال الحملة بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية، وتقديم كل أوجه الدعم لفرق التطعيم بالحملة.

ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن فرق التطعيم ستجوب كل المراكز والمدن والقرى والنجوع، حيث ستتحرك من منزل لآخر للوصول للنتائج المستهدفة.

وأوضح أن الحملة تستهدف تطعيم 254 ألفا و178 طفلا على مستوى محافظة أسوان بواسطة 1345 فرقة متحركة وثابتة، متمثلة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى محافظة أسوان.