إصابة 10 أشخاص في حادث مروري بالمنيا

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أصيب 10 أشخاص إثر تعرضهم لحادث مروري على الطريق الصحراوى الشرقى المار على محافظة المنيا، المنيا اليوم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.



تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة بالطريق الصحراوي الشرقي المار على مركز ملوي الواقع جنوب محافظة المنيا، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى إصابة 10 أشخاص بإصابات متنوعه ما بين سحجات وكدمات وكسور مضعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

تحرر محضر بالواقعة وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الشرقي.