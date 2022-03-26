 غلق 6 محلات و29 محضرا لمخالفات صحية و20 محضر تموين وإعدام 120 كجم أغذية فاسدة في أسوان - بوابة الشروق
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غلق 6 محلات و29 محضرا لمخالفات صحية و20 محضر تموين وإعدام 120 كجم أغذية فاسدة في أسوان

حمادة بعزق
نشر في: السبت 26 مارس 2022 - 12:28 م | آخر تحديث: السبت 26 مارس 2022 - 12:28 م

قامت لجنة من مفتشي إدارة التموين ومديرية الصحة ممثلة في إدارة مراقبة الأغذية والطب الوقائى وبمشاركة ضباط مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بحملة مكبرة بمركز ومدينة إدفو، حيث استهدفت الحملة المرور على أماكن تداول الأغذية والتي شملت 26 موقعا ما بين المحلات التجارية والمخابز والمطاعم والمقاهي والجزارة وغيرها.

وقد أسفرت جهود الحملة عن غلق إداري لـ6 محلات، وتحرير 8 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، و11 محضر للنظافة العامة، بجانب إعدام 97 كجم لأغذية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع إعدام 23 لتر زيوت بالمطاعم لعدم صلاحيتها وتسببها في تغيير خواصها، وتم تحرير محاضر للمخالفين.

وفي سياق متصل، قامت حملة مكبرة أخرى بإدفو شارك فيها مسئولي التراخيص والبيئة والأمن الصناعي والتموين والصحة والأجهزة الشرطية حيث أسفرت جهودها عن تحرير 20 محضر تموين، و10 محاضر لمخالفات صحية، بجانب التفتيش على المخابز لمتابعة الأسعار والأوزان، ومحلات البقالة ومخازن وأماكن بيع أسطوانات البوتاجاز وغيرها من المواقع المختصة بالسلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية للوقوف على الأسعار وحركة البيع والشراء، فضلاً عن جودة السلع والمنتجات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

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