أردوغان: إغلاق مضيق هرمز مشكلة كبيرة وإيران لن تفعل ذلك

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ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن إغلاق مضيق هرمز (إن حدث) سيُسبب مشكلة كبيرة، معربا عن اعتقاده بأن إيران لن تُقدم على مثل هذه الخطوة.

جاء ذلك بتصريحات لصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته الأربعاء من هولندا التي زارها للمشاركة بقمة حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال: "إغلاق مضيق هرمز سيُسبب مشكلة كبيرة، نعتقد أن إيران لن تُقدم على مثل هذه الخطوة، فالتوتر الأخير ذكّرنا مجددا بمدى أهمية أمن إمدادات الطاقة".

وأوضح أن الأحداث الأخيرة أظهرت أن الطاقة مسألة بقاء للدول، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الغاز الطبيعي القادم من إيران إلى تركيا لم ينقطع.

والأسبوع الماضي، لوحت إيران بإمكانية إغلاق مضيق هرمز ردا على العدوان الإسرائيلي الأمريكي على منشآتها النووية ومواقعها العسكرية والمدنية.

ويقع مضيق هرمز بين إيران من الشمال والإمارات وسلطنة عمان من الجنوب، ويربط بين الخليج العربي شمالا وخليج عمان وبحر العرب جنوبا، ويعبر منه نحو 40% من نفط العالم المنقول بحرا، و20 بالمئة من الغاز المسال، و22 بالمئة من السلع الأساسية.

أنظمة الدفاع الجوي ومقاتلات "F-35"

وعلى الصعيد التركي، أكد أردوغان ضرورة امتلاك بلاده صواريخ ذات مديات مختلفة، مبينا أنها تعمل على بناء منظومتها للدفاع الجوي "القبة الفولاذية".

وتابع: "أوصلنا بلدنا إلى نقطة معينة، لكنها ليست مرضية تماما لنا، ونحتاج إلى زيادة قدراتنا الصاروخية".

وفيما يخص طائرات "F-35" المقاتلة، أكد أن تركيا لم تتخل عن المشروع وأنها تناقش رغبتها بالعودة إليه مع نظرائها من الدول.

وأردف: "ناقشنا هذه المسألة خلال لقائنا مع (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، وبدأت المحادثات التقنية، إن شاء الله سنحرز تقدما".