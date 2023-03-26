ضبط 32 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة على المخابز بأبو قرقاص في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص، تواصل تنظيم الحملات اليومية الميدانية على القطاعات الخدمية والمتابعة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء؛ لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، وحرصا على سلامة وصحة المواطنين، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية.

وقال تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، إن الوحدة المحلية نفذت حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية بدائرة المركز بالتعاون مع التموين؛ لمتابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتصدي لمن يتاجرون بالسلع المدعمة.

وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 32 محضرا للمخابز المخالفة وجاءت المخالفات ما بين: "نقص وزن ـ مواصفات ـ عدم إعلا مواعيد التشغيل ـ نظافة ـ عدم إعطاء بون"، واتخذت الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.