مديرية الشباب بالجيزة تتابع سير العمل بالهيئات الشبابية في إدارة شباب الحوامدية

تابعت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، من خلال لجنة المتابعة المحلية، الهيئات الشبابية التابعة لإدارة شباب الحوامدية، عن طريق سير العمل وسجلات الأنشطة وحضور وانصراف الموظفين وعوامل الأمن والسلامة داخل مراكز الشباب من تركيب الكاميرات وطفايات الحريق والأسلاك الكهربائيه وعزلها وأيضاً متابعة تنفيذ خطط المراكز.



جاء ذلك في إطار عمل لجنة المتابعة المحلية من دورها الحيوي في مراقبة ومتابعة أداء الهيئات المختلفة داخل نطاق محافظة الجيزة، ومدى التزامها بتنفيذ اللوائح والقوانين المنظمة للعمل بتلك الهيئات، للاطمئنان على انتظام سير العمل بها بما يحقق الهدف المنشود منها.



شملت المتابعة "مراكز شباب منى الأميروالحوامدية والشيخ عثمان وأم حنان" التابعين لإدارة شباب الحوامدية.



وأوضح الدكتور أحمد عبدالوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، أن أهمية لجان المتابعة المحلية لا تقتصر على دورها الرقابي وحسب وإنما تتخطى ذلك إلى ما هو أهم من خلال تقييم أداء الهيئات التابعة للمديرية وتعزيز الإيجابيات وتطويرها وتلافي السلبيات ورسم خارطة طريق واضحة للعمل بتلك الهيئات بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة.