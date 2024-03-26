وزير الخارجية الإسرائيلي: أشعر بخيبة أمل لعدم استخدام أمريكا الفيتو ضد قرار مجلس الأمن

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، إن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة عزز حركة حماس الفلسطينية ودفعها إلى رفض مقترح التسوية الأمريكي بشأن اتفاق جديد لتبادل الأسرى.

وأضاف كاتس، لراديو الجيش الإسرائيلي، إنه يشعر بخيبة أمل لأن الولايات المتحدة لم تستخدم حق النقض "الفيتو" ضد القرار، قائلا: "نتوقع من الأصدقاء أن يدعموننا في هذه الأوقات الصعبة، وألا يضعفوننا أمام حماس وجميع الأعداء الآخرين".

وتابع: "يتعين على الولايات المتحدة استخدام حق النقض ضد أي قرار لا يدين بشدة المذبحة الرهيبة والجرائم الجنسية التي ارتكبتها حماس ضد الأطفال والنساء والفتيات والمسنين في 7 أكتوبر الماضي"، على حد زعمه.

ودعا مجلس الأمن الدولي، في قرار ملزم بموجب القانون الدولي، إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في قطاع غزة أمس الاثنين للمرة الأولى منذ بداية الحرب.

كما طالب المجلس في القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى الذين تحتجزهم حماس.