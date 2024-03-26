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محافظ الوادي الجديد يشارك بحفل إفطار الجهاز التنفيذي للمحافظة

عمرو بحر
نشر في: الثلاثاء 26 مارس 2024 - 11:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 مارس 2024 - 11:25 م

شارك اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، في حفل الإفطار الرمضاني الذي نظمته المحافظة لأعضاء الجهاز التنفيذي بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الحاليين و السابقين والعمد والمشايخ بمركزي الخارجة وباريس.
وعقب تناول الإفطار عقد المحافظ لقاء مع العمد والمشايخ لبحث مطالبهم ومقترحاتهم موجهًا بإنشاء دار مناسبات بالأرض المخصصة لهذا الغرض بجوار مسجد إبراهيم شكري بالخارجة، ودراسة مدى إمكانية إستغلال مبنى الوحدة الصحية القديم بقرية الشركة لإنشاء مكتب بريد، وتكليف مديرية الزراعة بالإعلان عن خطة مكافحة الآفات الزراعية وتوفير المبيدات والأسمدة لكل محصول قبل موسمه بوقت كاف.
وأشار الزملوط، إلى التعاقد مع مشروعات الصوب الزراعية بقرى مركزي الخارجة وباريس لتوفير الخضروات بالمنافذ التابعة للوحدات المحلية، والتنسيق بين المراكز ومديرية التضامن لتسليم ١٧ ماكينة فرم مخلفات نخيل للفرم بالمنبع بدلاً من نقل المخلفات.

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