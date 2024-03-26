بريطانيا تنفذ أول عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية على غزة

أسقطت المملكة المتحدة إمدادات غذائية جوا على غزة للمرة الأولى حيث حث وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس إسرائيل على السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى القطاع الذي مزقته الحرب.

وقام سلاح الجو الملكي بإنزال أكثر من 10 أطنان من المساعدات بالمظلات، بما في ذلك المياه والأرز وزيت الطهي والدقيق (الطحين) والسلع المعلبة وحليب الأطفال للمدنيين في غزة يوم الاثنين.

وحلقت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني من طراز (إيه 400 إم) من عمان لإسقاط الإمدادات على طول الساحل الشمالي لغزة كجزء من مهمة إغاثة دولية بقيادة الأردن، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن وزارة الدفاع.

وأذن جرانت شابس بالإنزال الجوي بعد انخفاض مقدر في التهديد للمهمة العسكرية والمخاطر التي يتعرض لها المدنيون.

وقال وزير الدفاع: "لقد ضاعفت المملكة المتحدة بالفعل ميزانية مساعداتها لغزة ثلاث مرات، لكننا نريد أن نذهب إلى أبعد من ذلك من أجل الحد من المعاناة الإنسانية. ووفر الإنزال الجوي اليوم طريقة أخرى لتقديم الدعم الإنساني، وأشكر أفراد سلاح الجو الملكي البريطاني المشاركين في هذه المهمة الأساسية، وكذلك شركائنا الأردنيين على قيادتهم".

وتابع: "إن الجحيم الذي أطلقه هجوم حماس في 7 أكتوبر أدى إلى خسائر واسعة النطاق في الأرواح البريئة. هدف المملكة المتحدة هو استخدام كل طريق ممكن لتقديم المساعدات المنقذة للحياة، سواء كان ذلك عن طريق البر أو الجو أو طرق جديدة عبر البحر".

وتابع: "كما نواصل دعوة إسرائيل إلى توفير الوصول إلى الموانئ وفتح المزيد من المعابر البرية من أجل زيادة شحنات المساعدات الواردة إلى غزة".

وجاء تسليم المساعدات في اليوم الذي دعمت فيه المملكة المتحدة دعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان.

وقال داونينج ستريت إن قرار مجلس الأمن، وهو الأول الذي يدعو إلى وقف القتال، يبعث برسالة واضحة مفادها أنه يجب إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس ويجب السماح بدخول المساعدات إلى غزة.

ووسط تحذيرات من مجاعة وشيكة في قطاع غزة الذي مزقته الحرب، جاء الإنزال الجوي في أعقاب عمليات تسليم برية حديثة لألفي طن من المساعدات الغذائية البريطانية لإطعام أكثر من 275 ألف شخص في القطاع.

وكانت عملية تسليم يوم الاثنين أول مهمة للمملكة المتحدة على الإطلاق لتسليم المساعدات الإنسانية بالمظلات، على الرغم من أن بريطانيا دعمت في السابق عمليات الإنزال الجوي الدولية، حيث قدمت حوالي 600 مظلة بناء على طلب الأردن والبحرين.