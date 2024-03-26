محكمة روسية تأمر باحتجاز مشتبه به ثامن في هجوم موسكو الإرهابي

أمرت محكمة روسية، اليوم الثلاثاء، باحتجاز مشتبه به ثامن في أعقاب الهجوم الدموي على قاعة حفلات موسيقية في موسكو قبل أربعة أيام.

وذكرت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن محكمة منطقة باسماني بالعاصمة الروسية موسكو، أن الرجل مواطن روسي يبلغ من العمر 31 عاما ولد في جمهورية قيرغيزستان بآسيا الوسطى.

وقالت الوكالة إن الرجل متهم بتوفير شقة للمهاجمين قبل ارتكاب الجريمة.

وأضافت الوكالة الروسية أن الرجل نفى أمام المحكمة أنه كان على علم بالخطط، وأنه كان يعتقد أن الأشخاص الذين استأجروا الشقة كانوا مستأجرين عاديين.

واقتحم مسلحون، الجمعة الماضي، قاعة "كروكوس سيتي" في مدينة كراسنوجورسك بالقرب من موسكو، مما أسفر عن مقتل 139 شخصا على الأقل وإصابة نحو 200 آخرين بجروح.

وأعلن تنظيم داعش، في وقت لاحق مسئوليته عن الهجوم. وتشتبه السلطات الأمنية والخبراء الغربيون في أن تنظيم داعش، ولاية خراسان، كان وراء الهجوم.

ورفض سياسيون وخبراء دعاية روس إعلان تنظيم داعش مسئوليته عن الهجوم، وبدلا من ذلك زعموا، دون تقديم أي دليل، أن أوكرانيا كانت وراء الجريمة.

ومن ناحية أخرى، أعلن جهاز الاستخبارات الداخلية الروسي أنه أحبط هجوما آخر في منطقة سمارا.

وذكرت تقارير أن أحد أعضاء "فيلق المتطوعين الروسي"، وهي منظمة شبه عسكرية تقاتل إلى جانب أوكرانيا، كان وراء الخطة. ولم يتسن في البداية التحقق من ذلك بشكل مستقل.