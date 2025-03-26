إنفانتينو: سنوزع 250 مليون دولار على أندية العالم من مونديال 2025

أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن فيفا يهدف لتوفير 250 مليون دولار من بطولة كأس العالم للأندية 2025، من أجل توزيعها على أندية العالم.

وقال جياني إنفانتينو في تصريحات رسمية: "يعكس نموذج توزيع جوائز كأس العالم للأندية قمة كرة القدم للأندية، ويمثل أكبر جائزة مالية على الإطلاق لبطولة كرة قدم تضمّ دور مجموعات من سبع مباريات ونظام تصفيات، مع إمكانية صرف 125 مليون دولار أمريكي للفائزين".

وأضاف: "بجانب جوائز الفرق المشاركة في البطولة، هناك برنامج استثماري تضامني غير مسبوق، نستهدف من خلاله توفير 250 مليون دولار إضافية لكرة القدم للأندية حول العالم. ولا شك أن هذا التضامن سيُعزز جهودنا المستمرة لجعل كرة القدم عالمية بحق".

وأتم جياني إنفانتينو تصريحاته قائلًا: "ليس هذا فحسب، بل إن فيفا لن يحتفظ بأي تمويل لهذه البطولة، حيث ستُوزع جميع الإيرادات على الأندية، ولن تمس احتياطيات الفيفا المخصصة لتطوير كرة القدم العالمية من خلال الاتحادات الأعضاء الـ 211 ​​للفيفا".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد قرر تخصيص مليار دولار يتم توزيعها على الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، ويتألف ذلك المبلغ من ركيزتين، الأولى هي الأداء الرياضي وقيمتها 475 مليون دولار، والثانية هي المشاركة، وقيمتها 525 مليون دولار.