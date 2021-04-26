إحالة 10 موظفين بالمنيا للتحقيق لتقصيرهم في العمل

قال العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن حملات المتابعة لسير الأعمال بقرى وأحياء المنيا مستمرة، للوقوف على سير العمل بالكفاءة المطلوبة وتيسيرا على المواطنين.
وأضاف الدكتور رجب قياتي، نائب رئيس المدينة، إنه تم إحالة ٦ موظفين للتحقيق لغيابهم عن العمل بدون عذر، خلال لجنة تفتيش لمتابعة سير العمل بتلة.
وذكر المهندس حامد فخري، نائب رئيس المدينة، إنه تم إحالة ٤ موظفين للتحقيق (٣ ترك عمل وموظف لعدم ارتدائه للزى الرسمي للعمل) خلال حملة للتفتيش على سير العمل بالوحدة المحلية لقرية بني أحمد الغربية، تم خلالها المرور على كافة الأقسام للتأكد من انتظام العمل وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.