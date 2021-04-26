ميركل تطلب الاستعداد لمرحلة انتقالية صعبة لحين احتواء الجائحة في الصيف

طلبت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل من الناس في بلادها الاستعداد لمرحلة انتقالية صعبة لحين احتواء جائحة كورونا في الصيف المقبل.



وفي أعقاب مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات، قال ميركل اليوم الاثنين:" سندخل في مرحلة انتقالية لن تكون سهلة"، وأشارت إلى أن عدد الملقحين سيزداد أيضا مع وجود عدد كثير من غير الملقحين المحتاجين إلى الحماية، وقالت إن الهدف الأسمى يتمثل في إعادة الحقوق الأساسية لكل الناس بأسرع ما يمكن، لكنها اعترفت بأن هذا الأمر لن يتم سريعا.



وذكرت ميركل أن المشاورات ناقشت بالتفصيل السؤال المتعلق بأية حقوق أساسية يتعين أن يستعيدها هؤلاء الذين لم يعودوا مصدرا لخطر العدوى، وتابعت أن النتائج سيتم تدوينها في مرسوم خاص بقانون الحماية من العدوى.



وأوضحت ميركل المخاطر التي لا تزال قائمة قائلة إنه إذا تم تطعيم نصف السكان ولم يتم تطعيم النصف الآخر، وكان المعدل الأسبوعي للإصابات الجديدة عند 100، فإن ذلك يعني أن معدل الإصابة لغير المصابين يبلغ 200، وحذرت من وجود مخاطر كبيرة تهدد النظام الصحي في مثل هذه الحالة.



وقالت ميركل إنه بعد ذلك ستأتي مرحلة لن يكون فيها أحد غير ملقح سوى هؤلاء الرافضين لأخذ اللقاح منوهة إلى أن قرار التطعيم هو قرار شخصي.