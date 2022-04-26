مستشفيات قنا خالية من مرضى كورونا للأسبوع الثالث على التوالي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، خلو مستشفيات محافظة قنا من أي مصابين بفيروس كورونا المستجد للأسبوع الثالث على التوالي منذ ظهور جائحة كورونا في مارس 2020.

وأوضح تاوضروس أن ارتفاع نسب التطعيم للمواطنين بالجرعات الأولى والثانية والتنشيطية قد ساهمت بصورة كبيرة في تحقيق هذا الإنجاز بخلو مستشفيات المحافظة من أي مريض بفيروس كورونا المستجد.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في 14 أبريل الجاري عن خلو مستشفيات محافظة قنا من مرضى فيروس كورونا.

وأشار إلى استمرار جهود الفرق الطبية في آداء دورها في وصول اللقاح لجميع مستحقيه من أبناء المحافظة داعيا المواطنين بضرورة المحافظة على التباعد وارتداء الكمامات للحفاظ على صحتهم وصحتهم أسرهم.