تشييد أول محطة في الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة

انتهت أعمال تشييد أول محطة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتحويل النفايات إلى طاقة على أن تدخل مرحلة الاختبار والتشغيل قريباً وتكون إضافة محورية لقطاع الطاقة النظيفة بالدولة.

والمحطة هي من أوائل أعمال شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة، المشروع المشترك بين "بيئة للطاقة"، إحدى شركات مجموعة بيئة، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إحدى شركات الطاقة الرائدة عالمياً.

وبُعيد تشغيلها، ستساعد المحطة إمارة الشارقة لتكون أول مدينة بمنطقة الشرق الأوسط خالية من النفايات مع تحقيق قيمة عالية من النفايات غير القابلة لإعادة التدوير ورفع معدل تحويل النفايات بعيداً عن المكبّات من 76% إلى 100%.

كما ستساعد أيضاً في تقليل كميات النفايات الموجهة إلى المكبات وتدعم توجهات الدولة لتعزيز مزيج الطاقة النظيفة.

وعندما تبلغ المحطة طاقتها التشغيلية القصوى، ستسهم في تحويل ما يصل إلى 300 ألف طن سنوياً من النفايات غير القابلة لإعادة التدوير بعيداً عن المكبّات؛ لإنتاج 30 ميجاواط من الطاقة منخفضة الكربون لتلبية احتياجات 28 ألف منزلٍ من الكهرباء في إمارة الشارقة.

وقال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة: "نُدرك جيداً أن هذه خطوة استراتيجية في إطار جهودنا الهادفة إلى تأمين مستقبل خالٍ من النفايات وقائم على الطاقة النظيفة، ليس على مستوى الدولة فحسب، بل أيضاً على صعيد المنطقة وخارجها".

وأضاف محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "تفخر مصدر بالشراكة التي تجمعها مع شركة "بيئة"، وبتسخير خبرتها الواسعة التي تمتد لأكثر من 15 عاماً في مجال الطاقة النظيفة لتطوير أول محطة لتحويل النفايات إلى طاقة في دولة الإمارات. ومع استكمال أعمال الإنشاءات لهذا المشروع، فإننا نتطلع إلى تطوير معارفنا وقدراتنا ضمن قطاع تحويل النفايات إلى طاقة، والمساهمة في التصدي لمشكلة التغير المناخي من خلال العمل على إدارة النفايات وفق أساليب مستدامة وبالاعتماد على حلول قائمة على الطاقة النظيفة".

الجدير بالذكر أن مجموعة "كنيم"، شركة المقاولات الصناعية الفرنسية المعروفة، قامت بتشييد المحطة الجديدة التي تبلغ مساحتها 80 ألف متر مربّع وتستوفي شروط أفضل التقنيات في الاتحاد الأوروبي، والتي تنسجم مع المعايير البيئية الصارمة والمعتمدة حول العالم.

وبالانتقال إلى آليات التشغيل في هذه المحطة، فإن النفايات غير القابلة لإعادة التدوير توضع في مرجل النفايات الحراري لتوليد بخار عالي الضغط يسهم بدوره في تشغيل التوربينات الكهربائية، مع التأكيد على إزالة وتنقية السموم والملوثات المتولدة عن تلك العملية. على جانب آخر، يجري جمع رماد القاع لإعادة استخراج المواد المعدنية والمكونات الأخرى التي يمكن استخدامها في البناء وأعمال الطرق، في الوقت الذي يُجمع فيه الرماد المتطاير بشكل منفصل لمعالجته بطريقة علمية وآمنة.

وبالإضافة إلى تحويل 300 ألف طنٍ من النفايات بعيداً عن المكبّات، سوف تسهم هذه المحطة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 30 ميجاواط في تفادي ما يقارب 450 ألف طنٍ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً والحفاظ على ما يعادل 45 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.