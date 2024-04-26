أنشطة أدبية ولقاءات توعوية لقصور الثقافة بالمرج وعين حلوان

شهد فرع ثقافة القاهرة عددا من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة، ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في إطار برامج وزارة الثقافة.

في سياق ذلك عقد نادي أدب بيت ثقافة المرج بالقاهرة لقاء ثقافيا بعنوان "الفن المصري وعالمية التشكيل" شارك به د. محمد أمين عبد الصمد -الكاتب المسرحي والباحث في الأنثروبولوجيا الثقافية.

تناول "عبد الصمد" في حديثه الثقافة المصرية القديمة والأصول الفنية الثقافية المنبثقة منها، وتأثيرها على الثقافات والحضارات المجاورة لها، وتأثيرها على حاضرنا، وكيفية رؤية وإعادة قراءة هذه الثقافة.

واختتمت الندوة بأمسية شعرية أدارها الشاعر خالد محمد الشحات - رئيس نادي الأدب، بمشاركة الشعراء محروس همس، سعاد عبد الله، ٱمنة محمد، دنيا عبده، أبو الحسن الهواري، محمد عبد المجيد، محمد بحيري، منى عبد الفتاح، محمد عبده، سيد أبو زيد، والمطرب كرم علي.

وضمن الأنشطة المقدمة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القاهرة برئاسة شاهيناز عطية، عقد قصر ثقافة عين حلوان محاضرة توعوية بعنوان "تحمل المسئولية واحترام الاخر" تناولت بها د. سامية رشاد -دكتوراه علم النفس والإرشاد الأسري، الحقوق والواجبات الخاصة بكل فرد والتى يجب معرفتها والالتزام بها، موضحة أن منها مساعدة الآخرين وخاصة الوالدين، واحترام الكبير والذي يزيد من احترام الفرد لنفسه واحترام الآخرين له، والعطف على الصغير، وعدم التهكم بالآخرين وغيرها.

ونفذ نشاط تنمية المهارات الموسيقية عن طريق التدريب على أغان متنوعة قدمتها سارة محيي الدين، بالإضافة إلى ورشة عمل أشكال ميداليات من الصلصال والفوم، ومسابقة ثقافية.

وتشهد أنشطة هيئة قصور الثقافة فعاليات متعددة ومكثفة خلال الفترة الأخيرة ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي واحتفالات الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء واليوم العالمي للكتاب واليوم العالمي للتراث وغيرها من الفعاليات التي تلقى إقبالا وتفاعلا كبيرا بالمحافظات.