الفابت المالكة لجوجل تعزز من عائداتها وأرباحها في الربع الأول

استفادت شركة "ألفابت" المالكة لشركة جوجل من الأداء القوي لأعمال الإعلانات عبر الانترنت خلال الربع الماضي.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 15% على أساس سنوي إلى 5ر80 مليار دولار، وفقا لما أعلنته "ألفابت" بعد الإغلاق يوم الخميس. وتوقع المحللون ما متوسطه حوالي 79 مليار دولار. وارتفعت الأرباح إلى 66ر23 مليار دولار بعد أن كانت15 مليار قبل عام.

وقفز سعر السهم بأكثر من 12% في فترة ما بعد ساعات التداول. وأعلنت "ألفابت" عائدا بقيمة 20ر0 دولار لكل سهم لأول مرة- كما أشارت إلى توقعات بالمزيد من العائدات في المستقبل.

وتواصل عائدات الإعلانات في جوجل تشكيل أساس أعمالها. وزادت من 5ر54 مليار دولار إلى 66ر61 مليار خلال عام. وتسهم منصة يوتيوب المملوكة لجوجل بحوالي 8 مليارات دولار- بزيادة حوالي 21% أكثر مما كانت عليه في نفس الربع من العام الماضي.

يشار إلى أنه يجري مراقبة تطور أعمال الإعلانات على جوجل عن كثب. وتبقى المسألة الرئيسية هي ما إذا كانت محاولات المنافسين لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم إجابات مباشرة بدلا من الروابط سوف تخلف بصمة على محرك البحث لجوجل.

وفيما يطلق عليه "أذر بيتس"- وهي مشروعات مستقبلية مثل المركبات ذاتية القيادة أو مسيرات التوصيل- ارتفعت عائدات جميع الشركات من 288 مليون دولار إلى 495 مليون دولار. وتقلصت خسائر تشغيل القطاع من 22ر1 مليار دولار قبل عام إلى مليار دولار فقط حاليا.