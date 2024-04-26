إسبانيا تمنح المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم، منحها المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا لدعم قدراتها الدفاعية أمام العملية العسكرية الروسية المستمرة منذ فبراير 2022.

وأفادت مارغاريتا روبلس وزيرة الدفاع الإسبانية، خلال مشاركتها في اجتماع لـ"مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية"، بأن بلادها سترسل صواريخ باتريوت بعيدة المدى للدفاع الجوي إلى أوكرانيا التي طلبت المزيد من المساعدات العسكرية لصد الهجمات الروسية، دون أن تحدد عددها.

وتعد إسبانيا من الدول القليلة التي تملك بطاريات صواريخ باتريوت، إلا أنها لم تعلن إرسال أي منها، واكتفت بالتأكيد على لسان وزير خارجيتها أنها "بذلت دائما كل ما في وسعها في حدود إمكانياتها".

من جهتهم، أكد وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي، الاثنين الماضي، أنهم سيواصلون تقديم المساعدة لأوكرانيا بعد إقرار الولايات المتحدة خطة مساعدات واسعة النطاق، لكن لم يعلنوا عن إجراءات ملموسة خصوصا فيما يتعلق بالدفاعات الجوية.

وتطالب أوكرانيا منذ أسابيع حلفاءها بتزويدها أنظمة دفاع مضادة للطائرات، بما في ذلك أنظمة باتريوت التي تعتبر الأكثر فاعلية ضد صواريخ روسية تفوق سرعتها سرعة الصوت، وتضرب المدن والمنشآت الأوكرانية.