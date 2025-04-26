أعرب المدير الفني لفريق بيراميدز، الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، عن سعادته الكبيرة بتأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد التفوق على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في نصف النهائي، مؤكدًا أن التأهل جاء عن جدارة واستحقاق.

وحقق فريق بيراميدز التأهل إلى النهائي بعد فوزًا صعبًا على أورلاندو بثلاثية مقابل هدفين في مباراة الإياب، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي 0-0.

وقال يورتشيتش، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، إن سيناريو المباراة كان غريبًا، وإنه لو أخبره أحد في بداية الموسم بأن الفريق سيصل إلى النهائي بهذا الشكل، لما صدق ذلك.

وتابع مدرب بيراميدز: أداء الفريق السماوي هذا العام شهد تطورًا كبيرًا طوال مشوار البطولة، موضحًا أن فريق أورلاندو قدم مباراة كبيرة ويستحق الإشادة، لم أكن على علم بنتيجة مباراة الأهلي، ولكن تركيزي كان بالكامل على التأهل، وهو ما نجحنا في تحقيقه عن جدارة.

وطالب المدرب الكرواتي بحضور جماهيري ضخم في مباراة النهائي المنتظرة أمام ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، قائلًا: «أتمنى أن يتواجد 35 ألف متفرج في استاد الدفاع الجوي، لأننا سنلعب باسم مصر، وهذه لحظة تاريخية تستحق الدعم».

واختتم مدرب بيراميدز تصريحاته قائلًا: «فريقي صعد لأنه يستحق، ولا يحتاج سوى أن يسمع من الجميع: أنتم في نهائي أفريقيا. هذا وحده كافٍ ليمنحهم دفعة معنوية هائلة».