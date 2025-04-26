تموين قنا: تحرير 330 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية مكثفة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، تحت إشراف حسن القط وكيل الوزارة، حملات رقابية مكثفة أسفرت عن تحرير 330 مخالفة تموينية متنوعة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح وكيل وزارة التموين بقنا أن الحملات شملت المرور على المخابز البلدية والسياحية، ومحطات الوقود، ومنافذ البدالين التموينيين، ومشروعات "جمعيتي"، لمراقبة الأسعار ومنع احتكار السلع الاستراتيجية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، إضافة إلى متابعة توريد القمح المحلي لموسم 2025، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن نحو 22 ألف طن.

وفي سياق متصل، تمكنت مباحث التموين بالتنسيق مع مديرية التموين من ضبط سيارة محمّلة بـ9.5 طن من القمح المحلي بغرض تهريبها خارج منظومة التسويق الرسمية.

وفي قطاع المخابز تم تحرير 81 محضرًا، شملت نقص وزن الخبز، و غير مطابق للمواصفات، وتوقف وإغلاق مخابز، ومخالفات تتعلق بالنظافة والإعلان.

فيما شهد قطاع مراقبة الأسواق تم تحرير 230 محضرًا، تضمنت مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار، بيع سلع مجهولة المصدر، عدم الاحتفاظ بالفواتير، بيع سلع منتهية الصلاحية، ومخالفات أخرى.

أما في قطاع المواد البترولية تم تحرير 19 محضرًا، تنوعت بين عدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز، استخدامات غير مشروعة، وعدم إمساك سجلات رسمية.

وتابع وكيل وزارة التموين بقنا، أن الحملات مستمرة بشكل دوري لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لضمان حماية حقوق المواطنين.