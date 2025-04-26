توقعات بارتفاع أسعار السيارات خلال موسم الصيف بسبب زيادة الطلب

• السبع: المواسم تشهد انتعاشة فى مبيعات السيارات مما يزيد الضغط على المعروض

توقع عاملون فى سوق السيارات، ارتفاع الأسعار فى السوق المصرية خلال موسم الصيف المقبل، وذلك بالتزامن مع الزيادة الملحوظة فى الطلب التى تشهدها السوق عادة فى هذه الفترة.

قال علاء السبع، رئيس مجموعة السبع أوتوموتيف، وعضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية: إن أسعار السيارات فى السوق المصرية ترجع بشكل رئيسى إلى آلية العرض والطلب، ودائما ما تشهد السوق ارتفاعا ملحوظا فى الطلب وانتعاشة فى المبيعات بالتزامن مع موسم الصيف (تحديدا خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر).

وأضاف السبع لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن هذه الفترة تشهد انتعاشًا فى مبيعات السيارات مما يزيد الضغط على المعروض المتاح، لافتا إلى أنه فى حال عدم وجود سيارات جديدة بكميات كافية لمواكبة هذا الطلب المتزايد، فإن ذلك يؤدى حتمًا إلى مزيد من الضغط على الأسعار وارتفاعها.

وتابع رئيس مجموعة السبع: «استقرار الأسعار مرهون بتوفر كميات مناسبة من السيارات لتلبية الطلب المتزايد خلال هذه المواسم».

وعانت السوق المحلية فى مصر من نقص المعروض، لاسيما بعد توقف الاستيراد بشكل جزئى نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على المنظومة.

وأقرت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامى لهذا النظام فى أكتوبر من العام التالى. ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفى للشحنة بند جمركى (ACID)، وذلك من خلال منصة «نافذة» الحكومية.

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ومنذ مايو الماضى، توقف الاستيراد بشكل جزئى (للوكلاء والتجار والأفراد وذوى الهمم) نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة «ACI» حتى الآن.

وبدأت الجمارك منذ طلع شهر فبراير الماضى، تطبيق قرار الإفراج عن السيارات الزيرو المحتجزة لديها منذ مايو الماضى، والمخالفة لقواعد منظومة الشحن المسبق مقابل دفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها وغرامة مالية، بحسب ما ذكره مصدر فى جمارك بورسعيد لـ«الشروق» سابقا.

ونظام التسجيل المسبق هو نظام جمركى جديد يعتمد على توفير بيانات ومستندات الشحنة (مثل الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن) قبل وصولها إلى مصر. يتيح هذا النظام للجهات المعنية فحص الشحنات مسبقًا وتقييم المخاطر، مما يساعد على تسريع عملية التخليص الجمركى.

وقال محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات ورئيس قطاع المستعمل، إن أسعار السيارات دائما ترتفع خلال الموسم خاصة الصيف، حيث إن الطلب يرتفع نتيجة كثرة السفر والعطلات وبالتالى تزداد الأسعار.