زيلينسكي: الاجتماع مع ترامب كان جيدا ولو توصلنا لنتائج لأصبح تاريخيا

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبيل المشاركة في جنازة البابا فرنسيس، السبت في روما، بـ«الجيد».

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء اليوم، إنه ناقش مع نظيره الأمريكي العديد من الموضوعة وجهًا لوجه، معربًا عن أمله في تحقيق نتائج ملموسة.

وأشار إلى أنه ناقش مع ترامب توفير الحماية للشعب الأوكراني، والتوصل إلى وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط، وتحقيق سلام موثوق ودائم يمنع اندلاع حرب أخرى.

وأضاف: «اجتماع رمزي للغاية ومن الممكن أن يصبح تاريخيًا، إذا حققنا نتائج مشتركة».

Good meeting. We discussed a lot one on one. Hoping for results on everything we covered. Protecting lives of our people. Full and unconditional ceasefire. Reliable and lasting peace that will prevent another war from breaking out. Very symbolic meeting that has potential to… pic.twitter.com/q4ZhVXCjw0