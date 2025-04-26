زيلينسكي: الاجتماع مع ترامب كان جيدا ولو توصلنا لنتائج لأصبح تاريخيا

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبيل المشاركة في جنازة البابا فرنسيس، السبت في روما، بـ«الجيد».
وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء اليوم، إنه ناقش مع نظيره الأمريكي العديد من الموضوعة وجهًا لوجه، معربًا عن أمله في تحقيق نتائج ملموسة.
وأشار إلى أنه ناقش مع ترامب توفير الحماية للشعب الأوكراني، والتوصل إلى وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط، وتحقيق سلام موثوق ودائم يمنع اندلاع حرب أخرى.
وأضاف: «اجتماع رمزي للغاية ومن الممكن أن يصبح تاريخيًا، إذا حققنا نتائج مشتركة».
وفي وقت سابق، قال مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشونع، إن ترامب أجرى «نقاشا مثمرا للغاية» مع زيلينسكي.
واجتمع الرئيسان لأول مرة منذ الاجتماع العاصف الذي جمعهما في البيت الأبيض قبل أسابيع.
وشهد البيت الأبيض شهر فبراير الماضي، مواجهة وصفت بـ«التاريخية»، بين ترامب وزيلينسكي، انتهت بمغادرة الأخير بشكل مبكر بعد تصاعد التوتر بين الطرفين.
وبدأت المواجهة عندما كان الرئيسان يتحدثان أمام وسائل الإعلام، قبل أن تتصاعد لهجتهما بشكل ملحوظ، حيث طالب ترامب بعقد صفقة معادن مع أوكرانيا.