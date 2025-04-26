زيلينسكي: الاجتماع مع ترامب كان جيدا ولو توصلنا لنتائج لأصبح تاريخيا

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبيل المشاركة في جنازة البابا فرنسيس، السبت في روما، بـ«الجيد».

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء اليوم، إنه ناقش مع نظيره الأمريكي العديد من الموضوعة وجهًا لوجه، معربًا عن أمله في تحقيق نتائج ملموسة.

وأشار إلى أنه ناقش مع ترامب توفير الحماية للشعب الأوكراني، والتوصل إلى وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط، وتحقيق سلام موثوق ودائم يمنع اندلاع حرب أخرى.

وأضاف: «اجتماع رمزي للغاية ومن الممكن أن يصبح تاريخيًا، إذا حققنا نتائج مشتركة».

Good meeting. We discussed a lot one on one. Hoping for results on everything we covered. Protecting lives of our people. Full and unconditional ceasefire. Reliable and lasting peace that will prevent another war from breaking out. Very symbolic meeting that has potential to… pic.twitter.com/q4ZhVXCjw0 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 26, 2025

وفي وقت سابق، قال مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشونع، إن ترامب أجرى «نقاشا مثمرا للغاية» مع زيلينسكي.

واجتمع الرئيسان لأول مرة منذ الاجتماع العاصف الذي جمعهما في البيت الأبيض قبل أسابيع.

وشهد البيت الأبيض شهر فبراير الماضي، مواجهة وصفت بـ«التاريخية»، بين ترامب وزيلينسكي، انتهت بمغادرة الأخير بشكل مبكر بعد تصاعد التوتر بين الطرفين.

وبدأت المواجهة عندما كان الرئيسان يتحدثان أمام وسائل الإعلام، قبل أن تتصاعد لهجتهما بشكل ملحوظ، حيث طالب ترامب بعقد صفقة معادن مع أوكرانيا.