 تورام يقود هجوم إنتر ميلان أمام تورينو في الدوري الإيطالي - بوابة الشروق
الأحد 26 أبريل 2026 6:46 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟

النتـائـج تصويت

تورام يقود هجوم إنتر ميلان أمام تورينو في الدوري الإيطالي

محمد ثابت
نشر في: الأحد 26 أبريل 2026 - 6:37 م | آخر تحديث: الأحد 26 أبريل 2026 - 6:37 م

أعلن كريستيان كيفو، المدير الفني لإنتر ميلان، تشكيل فريقه لمباراة تورينو، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ34 من عمر مسابقة الكالتشيو.

يدخل إنتر ميلان اللقاء متصدرًا جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 78 نقطة، متفوقًا بفارق 9 نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل تورينو المركز الـ12 برصيد 40 نقطة.

 وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: يان بيسيك – مانويل أكانجي – كارلوس أوغوستو – ماتيو دارميان

خط الوسط: نيكولو باريلا – بيوتر زيلينسكي – لوكا سوتشيتش

خط الهجوم: فيديريكو ديماركو – بوني – ماركوس تورام


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك