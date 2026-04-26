الوادي الجديد: تسليم 50 موتوسيكلا وكرسيا مجهزا طبيا لذوي الاحتياجات الخاصة

شهدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، فعاليات مبادرة إحدى المؤسسات الخيرية لتسليم وسائل دعم حركي مجهزة طبيًا لذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة، بحضور اللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الخارجة، ومحمد منير، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ولفيف من قيادات المؤسسة، وذلك بمقر مركز دكتور حسن حلمي الحكومي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة.

وأكدت المحافظ، تسليم 50 وسيلة دعم حركي وطبي مُجهزة بتكلفة بلغت 3.1 مليون جنيه، شملت 20 موتوسيكلًا مُجهزًا طبيًا يتم توفيره لأول مرة بالمحافظة، و30 كرسيًا كهربائيًا متحركًا، في إطار الشراكة المؤسسية الفاعلة بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز مسارات التمكين الاقتصادي والمجتمعي لهم.

وأشارت المحافظ، إلى إجراء حوار مباشر مع المستفيدين وذويهم، والاستماع إلى آرائهم ومطالبهم وأوجه الاستفادة من الدعم المقدم في دمجهم مجتمعيًا وإتاحة الفرصة لإقامة مشروعات صغيرة تحقق عائدًا اقتصاديًا ومصدر دخل لهم.

وأعربت عن تقديرها وشكرها لجهود المؤسسة وما توليه من دعم وتعاون مثمر لصالح الفئات الأكثر احتياجًا من أبناء المحافظة على مدى سنوات.

وجرى الاتفاق مع المؤسسة على توسيع قاعدة الاستفادة لتشمل كل الفئات المستحقة، بما فيها تجهيز العرائس ودعم المستشفيات بالأجهزة الطبية اللازمة، من خلال إعداد قاعدة بيانات موحدة تضم المهارات والقدرات العلمية والعملية لذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى المحافظة؛ لتوفير فرص العمل الملائمة لكل إعاقة حال الإعلان عنها من قبل مديرية العمل والقطاع الخاص.