لبنان: حركة نزوح كثيفةً من منطقة النبطية بعد تهديدات جيش الاحتلال

تشهد منطقة النبطية في جنوب لبنان اليوم الأحد حركة نزوح كثيفةً بعد تهديدات للجيش الإسرائيلي.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن أوتوستراد الزهراني صيدا، يشهد حركة نزوح كثيفةً للسيارات من منطقة النبطية التي تمً تهديدها، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجه إنذارا عاجلا إلى سكان بعض قرى النبطية.

ولفتت إلى "حركة مرور كثيفة على اوتوستراد الغازية باتجاه صيدا بعد إنذار جديد من جيش العدو إل سبع بلدات في شمال الليطاني وهي ميفدون وشوكين ويحمر وارنون وزوطر الشرقية وزوطر الغربية وكفر تبنيت".

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن "غارات العدو الإسرائيلي على جنوب لبنان أمس السبت أدت إلى استشهاد 7 مواطنين وإصابة 24 بجروح من بينهم 3 أطفال".

يُذكر أن اتفاقاً لوقف إطلاق النار قد دخل حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف ليل يوم الخميس قبل الماضي، بعد أسابيع من الغارات الجوية الإسرائيلية التي بدأت فجر الثاني من مارس الماضي.