أوبريت حكاية أرض على مسرح المركز الثقافي بطنطا احتفالا بذكرى تحرير سيناء

شهد المركز الثقافي بمدينة طنطا، حفلا فنيا نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى 44 لتحرير سيناء.

حضر فعاليات الحفل اللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام لمحافظة الغربية، وعزة عادل مدير المركز الثقافي، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة.

واستهلت الفعاليات بافتتاح معرض الفنون التشكيلية الذي شارك به مجموعة من المواهب الفنية بالمركز.

أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي عن تحرير أرض الفيروز، بداية من حرب أكتوبر المجيدة، وحتى جهود الدبلوماسية المصرية التي أعادت الأرض كاملة إلى المصريين.

وتواصلت الفعاليات مع فقرة إلقاء شعري قدم خلالها الطفل الموهوب سعيد قطب، مجموعة من القصائد والأبيات الشعرية في حب مصر، تلاها الأوبريت الاستعراضي "حكاية أرض مابتموتش"، تدريب هايدي خالد، وكريم بيومي، وإخراج محمد سامي.

نفذ الحفل بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة محمد حمدي، ومن خلال فرع ثقافة الغربية، برئاسة وائل شاهين، واختتم مع عرض فني لفرقة طنطا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الفنان محمود صفوت، تضمن باقة من الأغاني الوطنية، منها: مصر اليوم في عيد، النسر المصري، يا حبيبتي يا مصر، مطلوب من كل وطني، وأنت الغالية يا بلادي.