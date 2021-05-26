الكويت وليبيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات

بحث وزیر الخارجیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الأربعاء، مع وزیرة خارجیة لیبیا الدكتورة نجلاء المنقوش في اتصال هاتفي سبل تعزيز العلاقات الثنائیة بین البلدین وتطويرها في كافة المجالات.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، فقد تم استعراض الأوضاع على الساحة اللیبیة والجھود المتواصلة في تعزیز العملیة السیاسیة المنشودة، ومضي الحكومة اللیبیة في خارطة الطریق التي حددتھا الأمم المتحدة بما یحقق وحدة الصف اللیبي، والحفاظ على أمنھا واستقرارھا وسلامة أراضیھا ووحدتھا الوطنیة وصون أمنھا وازدھارھا، وصولا إلى العملیة الانتخابیة المقرر لها 24 دیسمبر من العام الحالي.