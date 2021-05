أعلنت شبكة OSN، أنها ستعرض غدا الحلقة الخاصة "لم الشمل- Friends: The Reunion"، التي تجمع أبطال مسلسل "الأصدقاء – Friends"؛ بعد 17 سنة من نهاية المسلسل، وذلك بالتزامن مع عرضها الأول عالمياً.

وسيجتمع خلال الحلقة المعروفة أيضاً باسم "The One Where They Back Together"، نجوم المسلسل الستة جينيفر أنيستون، وليزا كودرو، وكورتيني كوكس، ومات ليبلانك، وماثيو بيري، وديفيد شويمر للمرة الأولى منذ 17 عامًا على مسرح 24 لـ"وارنر براذرز" Warner Bros في عرض خاص لمرة واحدة.

ويتيح "Friends: The Reunion" للجماهير فرصة استعادة أكثر لحظات المسلسل التي لا تُنسى مع النجوم أنفسهم. ومن المقرر ظهور لائحة طويلة من ضيوف الشرف إلى العرض، منهم كارا ديليفين، وديفيد بيكهام، وجاستن بيبر، وريس ويذرسبون، وليدي جاجا وغيرهم.

وبهذه المناسبة، قال نيك فوروارد، الرئيس التنفيذي للمحتوى الرقمي والتلفزيوني في OSN: "يسعدنا أن نكون المنصة الحصرية لـ Friends: The Reunion في الشرق الأوسط، مما يضيف إلى مكتبتنا الواسعة من المحتوى على "OSN Streaming". " مسلسل Friends هو أكثر من مجرد عرض مبدع، حيث ترك بصمة كبيرة على الثقافة الشعبية في جميع أنحاء العالم. الآن، في الحدث التلفزيوني الأكثر تشويقاً لهذا العام، يمكن للمعجبين استعادة بعض اللحظات التي لا تنسى مع الحصول على لمحة حصرية عما حدث وراء الكواليس والذي جعلنا جميعًا نقع في حب روس وراشيل وتشاندلر ومونيكا وفيبي وجوي. نحن متحمسون للغاية ونتطلع إلى الترحيب بأصدقائنا من جميع أنحاء المنطقة والاستمتاع بهم".