تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن أسوان من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسوان.

البداية بتلقي قسم شرطة أول أسوان بمديرية أمن أسوان، بلاغا بكسر باب إحدى الغرف بإحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم محل عملة وسرقة محتوياتها، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وما تبين من وجود كسر بقفل الباب الخشبى الخاص بالغرفة المشار إليها والكائنة بالطابق الأول بالمدرسة وسرقة (مثقاب كهربائى، 2 كشاف، مجموعة من الصنابير المتهالكة).

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة أسوان).

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة عن طريق القفز من السور الخلفى للمدرسة وكسر القفل الحديدى للغرفة باستخدام ماسورة حديدية، وأرشدا عن المسروقات والأداة المستخدمة.

كما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب التسلق والدلوف من النوافذ، مشيرين إلى ارتكابهما 7 وقائع بدائرة القسم، وأرشدا عن المسرقات (هواتف محمولة، لاب توب، سماعات) وقررا بإنفاقهما المبالغ المالية على متطلباتهما الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.