دياب: عملي في فيوتشر لا يتعارض مع رئاسة الرابطة

يرى أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، أنه لا يوجد تعارض بين عمله رئيسا تنفيذيا لشركة الكرة بنادي فيوتشر ورئاسة الرابطة، موضحا أن هناك شرطا واضحا في اللائحة ينص على ألا يكون عضو الرابطة عضوا في مجلس إدارة ناد، وهو ما لا ينطبق عليه.

وقال دياب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «صدى البلد»: «مؤسس رابطة الأندية الإنجليزية كان رئيسا تنفيذيا لشركة تملك ناديا في الدوري الإنجليزي، وبالتالي فإن الأمر متعارف عليه، كما أن الرابطة تقوم بجهد كبير لإصلاح تراكمات 3 أو 4 مواسم سابقة».

وتطرق دياب للحديث عن أزمة عمر كمال عبد الواحد بين فيوتشر والزمالك، حيث قال: «عمر كمال متعاقد مع فيوتشر، ورغبته هي الاستمرار في النادي، دعونا نترك هذا الأمر إلى اتحاد الكرة».

وفي سياق آخر أكد دياب أن موعد نهاية الموسم الجاري كان محددا يوم 30 يونيو المقبل قبل تشكيل رابطة الأندية المحترفة، لافتا إلى أنه لم يكن بمقدور اتحاد الكرة تعديل الموعد ليصبح 30 أغسطس إلا في حالة إعلان جدول الدوري بشكل كامل.

وتابع: «أي لاعب عقده ينتهي بنهاية الموسم سيستمر مع ناديه، إلا إذا كان يتضمن بعض الشروط التي يمكن أن تؤدي إلى جدل».

وأتم دياب تصريحاته بالحديث عن مباراة الأهلي وإيسترن كومباني: «ستقام دون الدوليين. اتحاد الكرة لديه رؤية للفترة المقبلة بإقامة مباريات ودية قوية لزيادة تصنيف منتخب مصر لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا».