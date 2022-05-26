 أمريكا تدعو كوريا الشمالية للانخراط في حوار متواصل وصادق - بوابة الشروق
الخميس 26 مايو 2022 12:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد طلب النادي الأهلي بإعادة مباراته أمام البنك الأهلي في الدوري العام؟

النتـائـج تصويت

أمريكا تدعو كوريا الشمالية للانخراط في حوار متواصل وصادق

أ ش أ
نشر في: الخميس 26 مايو 2022 - 11:32 ص | آخر تحديث: الخميس 26 مايو 2022 - 11:32 ص

دعت الولايات المتحدة كوريا الشمالية إلى الكف عن سلوكها غير القانوني والمزعزع للاستقرار والانخراط بدلا من ذلك في حوار متواصل وصادق.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، خلال مكالمة هاتفية ثلاثية بين نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان ونظيريها الكوري الجنوبي تشو هيون دونج والياباني تاكيو موري؛ عقب أحدث تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية.

وأشارت شيرمان إلى أنه بينما لا يزال باب الدبلوماسية مفتوحًا مع كوريا الشمالية، إلا أن الولايات المتحدة ستتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن حلفائها، مجددة التزام الولايات المتحدة الصارم بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان.

وأكدت أهمية التعاون الثلاثي في مواجهة التحديات الملحة في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم، مضيفة أنه تم مناقشة جهود الأطراف الثلاثة المستمرة لتحقيق نزع السلاح النووي الكامل شبه الجزيرة الكورية.

وأدان المسؤولون الثلاثة بشدة إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية مؤخرا، ووصفوها بأنها "مزعزعة للاستقرار في المنطقة وانتهاك واضح للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي"، في إشارة إلى مواصلة بيونج يانج سلسلة الإجراءات التصعيدية، معربة عن قلقها إزاء استمرار تفشي كوفيد-19 في كوريا الشمالية وتجديد تأكيدها أن الولايات المتحدة على استعداد لدعم الجهود الدولية للاستجابة لتفشي كورونا هناك.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك