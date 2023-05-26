ميدفيديف يقترح تقسيم أوكرانيا لإنهاء الحرب

اقترح الرئيس الروسي السابق، دميتري ميدفيديف تقسيم أوكرانيا، كنتيجة محتملة للحرب، يحيث ينضم الشرق إلى روسيا، ويتم دمج مناطق في الغرب في العديد من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

وأضاف ميدفيديف أن سكان المناطق الوسطى، يمكنهم بعد ذلك التصويت لصالح الانضمام إلى روسيا.

ورسم ميدفيديف، وهو من أقوى حلفاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن، ثلاثة سيناريوهات محتملة، على قناته تليجرام، مع التقسيم الذي يفضله.

وكتب ميدفيديف أن تلك النتيجة "تنهي الصراع بضمانات كافية، بعدم استئنافه على مدى أطول"، وعلى نقيض ذلك، إذا انضم بقية أوكرانيا المستقلة إلى الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي (ناتو)، فمن المحتمل أن يندلع الصراع مرة أخرى "مع خطر احتمال أن يتحول إلى حرب عالمية ثالثة واسعة النطاق".

وتابع أن سيناريو نهائيا "مقبولا بشكل مؤقت لروسيا، سيشهد تقسيم أوكرانيا بشكل كامل بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي" مع تشكيل حكومة أوكرانية في المنفى في أوروبا. وتابع أنه كان "واضحا للجميع" أنه ليس هناك أي سيناريوهات واقعية أخرى، واصفا أوكرانيا بأنها "دولة محتضرة".