مستشار وزير الصحة: حل قضية الزيادة السكانية مفتاح لعلاج كل مشاكل مصر

قال الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن جلسات الحوار المنعقدة اليوم الخميس؛ تناولت طرح قضيتي الزيادة السكانية والتعليم، في محاولة لحصر مدى الارتباط وتأثير كل منهما على الآخر.

واستدعى خلال مداخلة متلفزة ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» مساء الخميس، على هامش فعاليات الحوار الوطني؛ توصيف الدكتور جمال حمدان في كتابه الشهير «شخصية مصر» بأن مشاكل مصر؛ تكمن في حل الأزمة السكانية، قائلا: «جمال حمدان وضع حل وتشخيص لكل مشاكل مصر في عبارة واحدة: (فتش عن السكان)».

وأوضح أن قضية الزيادة السكانية تعد المشكلة الأم التي تولد جميع المشاكل، مؤكدا أن حل أزمة الزيادة السكانية؛ تعد بمثابة المفتاح لحل كافة المشاكل والقضايا الأخرى في مصر، معقبا: «الأزمة السكانية هي ملف شائك منذ أكثر من 60 عامًا، نحن في حرب وعي من أجل تغيير المفاهيم المغلوطة».

ونوه إلى تشديد وزارة الصحة على أهمية التباعد بين الحمل الأول والثاني، وتجنب السلوكيات الإنجابية عالية الخطورة، معقبا: « بنصح الأم بفترة مباعدة ليست أقل من عامين، لأن احتمالية وفاة الطفل تمثل 7 أضعاف لو كانت التزمت بالمباعدة أكثر من 4 سنوات».

وأكد أن نسبة «77 %» من السيدات المتزوجات في مصر؛ لديهم احتمالية ولادة طفل بعامل خطورة، طبقا لنتائج المسح الصحي للأسرة المصرية الأخير، مشيرا إلى حرص وزارة الصحة على إرسال رسائل التوعية للمواطنين بشأن أمان وفاعلية وسائل منع الحمل.

وأضاف أن وزارة الصحة تسعى بشتى السبل من أجل العمل على تحسين خدمات الأسرة؛ من خلال نشر العيادات المتنقلة وقوافل الطبية في الأماكن النائية في قرى وريف مصر، لافتا إلى تقديم الوزارة وسائل منع الحمل مجانا؛ للجمعيات الأهلية والمستشفيات الجامعية.