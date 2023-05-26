جان رامز نجل أمير كرارة في «البعبع»

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يواصل النجم أمير كرارة تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلم "البعبع" على قدم وساق، سعيًا منه لإنهاء جميع المشاهد ليخوض به موسم عيد الأضحى المقبل.

يشارك الطفل جان رامز فى الفيلم حيث روج لدوره فى العمل من خلال حسابه على موقع الفيديوهات الشهير إنستجرام.

وظهر خلال الفيديو داخل الكرفان برفقة بطل العمل النجم أمير كرارة وهما يجسدان أحد المشاهد، حيث يجسد جان نجل أمير كرارة في العمل.

كما ظهر جان رامز مع أمير كرارة على البوستر الرسمي للعمل، ومن المقرر أن يجمعهما العديد من المواقف خلال أحداث الفيلم.

وتدور أحداث الفيلم في اطار أكشن لايت ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن) العديد من المواقف.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.