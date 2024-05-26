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السعودية تعين فيصل بن سعود المجفل سفيرا للمملكة لدى سوريا

الرياض - (د ب أ)
نشر في: الأحد 26 مايو 2024 - 4:22 م | آخر تحديث: الأحد 26 مايو 2024 - 4:22 م

عينت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، السفير فيصل بن سعود المجفل سفيرا للمملكة لدى سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن السفير المجفل رفع الشكر والتقدير والامتنان للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على الثقة الملكية بتعيينه سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى سوريا.
وأعرب المجفل، عن بالغ اعتزازه بالثقة الملكية، متمنيا أن يوفق في أداء مهمات عمله بما يحقق خدمة مصالح السعودية وتوطيد أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين.
وكان المجفل يعمل سفيرا للرياض لدى الكاميرون، وقدم في فبراير الماضي نسخة من أوراق اعتماده للوزير المنتدب المكلّف بالتعاون مع دول الكومونولث فيليكس امبايو.
وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها مؤخرا، استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا، آخذة في الاعتبار القرار الصادر عن اجتماع وزراء خارجية الدول العربية بعودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية.
يذكر أن السعودية بادرت بسحب سفيرها من دمشق عام 2012.

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