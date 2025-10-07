قطر: تفاصيل كثيرة من خطة ترامب لا تزال بحاجة إلى التوافق عليها

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن "يوم أمس شهد 4 ساعات من المفاوضات الدقيقة في شرم الشيخ بشأن حرب غزة"، مشيرا إلى استئناف جولة المفاوضات اليوم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "ملتزمون بالعمل على الدفع بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإنهاء الحرب على غزة"، وأن "تفاصيل كثيرة من خطة ترامب لا تزال بحاجة إلى التوافق عليها".

وتابع: "ملتزمون بالوصول إلى نهاية لحرب غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإيصال المساعدات".

وقال: "نقدر التزام الطرف الأمريكي بإنهاء الحرب على غزة، ونعمل معهم للوصول إلى توافق بأن تطبيق خطة ترامب لن يكون مؤقتا".

وفي وقت سابق، كشف موقع "واي نت" العبري عن حدود وضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوفد تل أبيب المفاوض بشرم الشيخ في علاقة بحركة حماس وخطة ترامب لوقف الحرب على غزة.

وذكر "واي نت" أن بنيامين نتنياهو طلب من الوفد المفاوض في شرم الشيخ عدم السماح لحركة حماس بالخروج عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف الحرب في غزة أو الخريطة المرفقة بها، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

وقال الموقع إن نتنياهو طلب أيضا من الوفد الإسرائيلي في مصر عدم التطرق لأي مواضيع أخرى غير خطة ترامب، مشيرا إلى أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيحاولان الضغط على الطرفين للتوصل إلى اتفاقات.