 تحريات المباحث: لا شبهة جنائية في واقعة سقوط شاب من الطابق الربع بالهرم - بوابة الشروق
الأحد 26 مايو 2024 2:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

تحريات المباحث: لا شبهة جنائية في واقعة سقوط شاب من الطابق الربع بالهرم

محمود عبد السلام
نشر في: الأحد 26 مايو 2024 - 2:19 م | آخر تحديث: الأحد 26 مايو 2024 - 2:19 م

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة مصرع شاب سقط من الطابق الرابع بمنطقة الهرم، إلى أن الشاب خلال تواده بجوار المصعد أختل توازنه وسقط مما تسبب في وفاته، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد سقوط شخص من علو بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتيبن أن شاب يحمل جنسية دولة السودان سقط من الطابق الرابع داخل عقار نتيجة اختلال توازنه، مما أسفر عن وفاته في الحال، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاة الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك