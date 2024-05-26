تحريات المباحث: لا شبهة جنائية في واقعة سقوط شاب من الطابق الربع بالهرم

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة مصرع شاب سقط من الطابق الرابع بمنطقة الهرم، إلى أن الشاب خلال تواده بجوار المصعد أختل توازنه وسقط مما تسبب في وفاته، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد سقوط شخص من علو بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتيبن أن شاب يحمل جنسية دولة السودان سقط من الطابق الرابع داخل عقار نتيجة اختلال توازنه، مما أسفر عن وفاته في الحال، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاة الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.



