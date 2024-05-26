 صلاح يقود قائمة منتخب مصر لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو بتصفيات المونديال - بوابة الشروق
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صلاح يقود قائمة منتخب مصر لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو بتصفيات المونديال

محمد عاطف
نشر في: الأحد 26 مايو 2024 - 11:15 م | آخر تحديث: الأحد 26 مايو 2024 - 11:15 م

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، قائمة الفراعنة لمباراتي بوركينا فاسو و غينيا بيساو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره بوركينا فاسو يوم 6 يونيو المقبل، فيما سيلتقي مع نظيره غينيا بيساو يوم 10 من الشهر ذاته، في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفي شوبير - محمد عواد - المهدي سليمان

الدفاع: محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أحمد رمضان «بيكهام» - محمد هاني - أكرم توفيق - محمد حمدي - أحمد فتوح

خط الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد نبيل «كوكا» - إمام عاشور - أحمد سيد «زيزو» - ناصر ماهر.

الهجوم: محمد صلاح - مصطفي فتحي - محمود حسن «تريزيجيه» - مصطفي محمد - محمد الشامي - أحمد أمين «أوفا» - محمد شريف.


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