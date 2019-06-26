وزير الخارجية الإماراتي: حريصون على تخفيض حدة التوتر في الخليج

جدد وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، حرص بلاده على تخفيض حدة التوتر في منطقة الخليج.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، مساء الأربعاء، إن تم بحث الأزمة الإيرانية مع المسؤولين الروس، مشيرًا إلى الاتفاق على ضرورة التهدئة.

وأضاف أنه تم بحث توسيع التعاون الدولي لحماية السفن في الممرات المائية، مشيرًا إلى أن الإمارات لا تستطيع الآن اتهام أي جهة بالهجمات على ناقلات النفط قبالة الفجيرة.

وأوضح أنه «ليكون الاتفاق الإيراني النووي ناجحًا يجب أن يضم دول المنطقة».

ووقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأول الاثنين، عقوبات جديدة على إيران، وذلك بعد تراجع الولايات المتحدة عن توجيه ضربة عسكرية لها في أعقاب إسقاط طهران طائرة مسيرة أمريكية، بدعوى أنها تسللت إلى مجالها الجوي، فيما تقول الولايات المتحدة إن الطائرة كانت تحلق فوق المياه الدولية، وأدى ذلك إلى تصاعد النزاع بين الجانبين.