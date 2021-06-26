تضم طرودا غذائية وشنطا وملابس بنك الطعام المصرى يتعاون مع بنك الكساء فى إطلاق قافلة للقرى المستحقة فى البحر الأحمر

يواصل بنك الطعام المصرى خطة القوافل والاغاثة والتى تستهدف تقديم المساعدات للقرى المستحقة فى المدن والمحافظات الحدودية.

وقرر بنك الطعام المصرى إطلاق قافلة، للقرى المستحقة فى محافظة البحر الأحمر، بالتعاون مع بنك الكساء المصرى، لتوزيع الطرود الغذائية والشنط والملابس.

قال محسن سرحان الرئيس التنفيذى لبنك الطعام المصرى، إن القافلة تستهدف التوزيع على 9000 أسرة، فى قرى ووديان مدينة حلايب، وقرى ووديان مدينة شلاتين، وقرى ووديان مدينة مرسى علم.

وأضاف أنه من المقرر انطلاق القافلة فى 1 يوليو المقبل، حيث سيتم البدء بمدينة حلايب، حيث سيتم فيها توزيع 4000 طرد مواد غذائية، و4000 قطعة ملابس ومفروشات، وسيتم توزيعها فى عدة مناطق بالمدينة منها إدالديب، سرارة 1، سرارة 2، أبو رماد بتوابعها، راس حدربة، حلايب بتوابعها.

وأوضح سرحان أنه فى مدينة شلاتين سيتم توزيع 4000 طرد غذائى و 4000 قطعة ملابس ومفروشات، فى مناطق الجهلية، أبرق، الحميرة، الجرف، عيقات، هيبا، سواريب، ميسح، ايرايميب، ماضى، لسيلة، بويواى، عزبة على جمعة، العالى.

وقال الرئيس التنفيذى لبنك الطعام المصرى إنه سيتم توزيع 1000 طرد مواد غذائية و1000قطعة ملابس ومفروشات متنوعة على قرى مدينة مرسى علم، حيث تشمل برانيس، عرب صالح، خداع، منازك، حماطة، ابو غصون، راس بناس، ابو الحسن الشاذلي وتوابعها (قرية حميثرة ).

نظرا لتدهور جوانب المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والثقافية خاصة فى القرى والمناطق النائية، قام بنك الطعام المصرى بتفعيل خدمات لرفع المعاناة عن الفئات المهمشة.

من هنا بدأت فكرة إطلاق قوافل الخير بدءا من مرحلة استكشاف المناطق المستهدفة إلى الدراسات البحثية والدراسات المجتمعية ثم تقديم العديد مما لدينا من برامج الغذاء والكساء والصحة وأنشطة تعليمية وتوعوية وخدمية بالقرى إلى مستوى يليق بحياة آدمية كريمة لهم، وعليه يتم العمل على القرى الأكثر احتياجا والأشد فقرا طبقا لاحتياجاتهم الأساسية.

بدأ برنامج القوافل عام 2010، بمتوسط أعداد قوافل من 25 إلى 30 قافلة سنويا بجانب قوافل الإغاثة والكوارث.

ووزع بنك الطعام المصرى فى عام 2020، ما يقرب من 80,000 كرتونة إطعام لعدد 400,000 فرد، فى المناطق الحدودية والنائية لنهاية العام الجارى.

وينفذ بنك الطعام المصرى القوافل فى المناطق التى ينتشر بها الفقر والمرض والجهل والعوز بصفة عامة، المناطق العشوائية أو المكدسة بالسكان أو النائية والقرى الفقيرة والصحراوية، الاماكن الحدودية الصحراوية والجبلية التى لا يصل إليها الجمعيات والمؤسسات الخيرية، تجمعات المنقولين او المُهَجرين أو اللاجئين مثل المنقولين من رفح والشيخ زويد إلى مدن اخرى.