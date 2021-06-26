إيرباص تدافع عن البيع المحتمل لشركتها بريميوم إيروتيك في ألمانيا

دافعت مجموعة إيرباص الأوروبية للطيران عن البيع المحتمل لشركتها بريميوم إيروتيك.

وفي تصريحات لصحيفة "أوجسبورجر الجماينه" الألمانية الصادرة اليوم السبت، قال مدير التشغيل في إيرباص ميشائيل شولهولم، عن بريميوم إيروتيك التي يقع مقرها في مدينة أوجسبورج جنوبي ألمانيا، إن "الشركة تتكبد خسائر منذ 12 عاما وهذه الخسائر تبلغ مليارات".

وأوضح شولهولم أن الوضع تفاقم نظرا لأن شركات الطيران لا تشتري طائرات جديدة في الوقت الراهن "ولن يمكننا تحمل هذه الخسائر وذلك نظرا للاستثمارات الكبيرة التي يتعين علينا أن نوفرها على سبيل المثال في مجال تقنية الهيدروجين، ولن يمكننا الاستمرار على هذا النحو في اوجسبورج وفي مقار أخرى لبريميوم ايروتيك".

يذكر أن إيرباص تدرس حاليا بيع مركز إنتاج بعض أجزاء الطائرات في ألمانيا إلى أحد المستثمرين، ويعمل في هذا المركز في أوجسبورج نحو 2200 من أصل 2800 عامل لدى بريميوم إيروتيك، وستشمل خطط البيع مقر الشركة أيضا في مدينة فاريل شمال غرب ألمانيا.

ويعترض مجلس العاملين ونقابة عمال المعادن (آي جي ميتال) على هذه الخطط، وتتخوف النقابة من لجوء إيرباص على المدى البعيد إلى نقل إنتاج بعض الأجزاء إلى دول تتدنى فيها الأجور بنظام التعهيد وتتخوف كذلك من تخفيض رواتب العاملين.

وأعرب شولهولم عن اعتقاده بأن الحالة المثلى للبيع يمكن أن تتحقق لو كان المستثمر له صلة بقطاع صناعة السيارات وقال إنه في هذه الحالة يمكن للمستثمر أن يزيد من الإنتاج وجعل أسعار القطع المنتجة أرخص وتعزيز القدرة التنافسية لأعمال الشركة، مشيرا إلى أن من الممكن أن يكون هذا المستثمر شركة متوسطة من ألمانيا.

وكان قد دار الحديث عن إمكانية شراء الشركة من قبل مستثمر يمتلك مصانع في رومانيا وفيتنام.

وتتخوف حكومتا ولايتي بافاريا (حيث تقع مدينة اوجسبورج) وسكسونيا السفلى (حيث تقع مدينة فاريل) من إمكانية أن يفقد مصنعا بريميوم ايروتيك في الولايتين في غضون سنوات قليلة القدرة على التنافس مع مصانع أخرى منافسة في دول ذات أجور متدنية.

ولا تنطبق خطط إعادة الهيكلة لإيرباص على نحو 700 عامل في بريميوم إيروتيك في أوجسبورج يعملون في مجال إنتاج أجزاء لطائرات يوروفايتر وطائرة النقل العسكري إيرباص إيه 400.



