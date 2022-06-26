يبحث العديد من المواطنين، عن موعد إجازة 30 يونيو 2022 للقطاع الحكومي، والتي تعد من أهم الإجازات الوطنية التي ينتظرها جميع العاملين والموظفين في الدولة للاستمتاع بتلك العطلة التي ينتهي بها الشهر.

ويهتم الكثير من الموظفين بجدول العطلات الرسمية التي من المقرر الحصول عليها في الفترة المقبلة، حيث تعتبر إجازة 30 يونيو هي العطلة الوحيدة التي يتم الحصول عليها في هذا الشهر بجانب الإجازات الرسمية كل أسبوع.

موعد إجازة 30 يونيو 2022 للقطاع الحكومي

ويصادف موعد إجازة 30 يونيو 2022 للقطاع الحكومي، يوم الخميس من نهاية الشهر الجاري، ليتم الحصول على تلك العطلة في موعدها ولن يتم ترحيلها كما يجرى في الأعياد التي تتوسط الأسبوع.

وتمنح الدولة يوم الخميس 30 يونيو الجاري إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكلًا من العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بمناسبة ذكرى الثورة.

إجازة 30 يونيو2022

وتسيطر حالة من الترقب على جميع العاملين في الدولة الذين ينتظرون إجازة 30 يونيو 2022 على نار أحر من الجمر، لاستغلال تلك الفرصة في الاستجمام والراحة بعيدًا عن الروتين اليومي.

هذا وكان مجلس الوزراء، قد أعلن عن موعد إجازة 30 يونيو 2022 في موعدها يوم الخميس، ومن المنتظر أن يعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2022 للعاملين بالقطاع الخاص خلال الساعات القليلة المقبلة.

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وتأتي إجازة العيد بعد أيام وجيزة من عطلة 30 يونيو، ليتمتع الموظفون بإجازة طويلة في تلك الفترة، الأمر الذي كان من شأنه إدخال حالة من البهجة على نفوس جميع العاملين في الوزرات وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام والخاص.