شاب يقتل طفلة لسرقة 8 آلاف جنيه في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم الأحد، من كشف تفاصيل جريمة العثور على جثة طفلة وسط الزراعات بإحدى قرى مركز نقادة، حيث تبين قيام أحد جيران المجني عليها بإيهامها بالحب وقتلها بعدما استولى منها على مبلغ مالي.

وكان اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا من غرفة العمليات يفيد بالعثور على جثة طفلة في حالة تحلل بقرية صوص بمركز نقادة تدعى "آيات. ص"، 15 عاما.

وكشفت التحريات الأمنية أن وراء الواقعة شاب يدعى "علاء. م" جيران المجني عليها، بعدما أوهمها بحبه لها وقام بسرقة مبلغ 8 آلاف جنيه منها، ثم قتلها وخنقها وألقاها وسط الزراعات.

وتم التوصل للمتهم الذي اعترف بارتكابه للواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.