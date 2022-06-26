انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو توثق مداهمة قوات الأمن الأردنية لقاتل الطالبة إيمان إرشيد، قبل أن يقدم على إطلاق النار على نفسه ويخر قتيلا، الأحد.



وكان الأمن العام الأردني قد أعلن، الأحد، تحديد مكان قاتل الشابة إيمان إرشيد في منطقة بلعما بالمفرق، الذي أطلق 5 رصاصات عليها داخل حرم جامعة العلوم التطبيقية الأردنية، الخميس، ثم لاذ بالفرار من موقع الجريمة.



ولقى القاتل حتفه جراء إطلاق النار على نفسه لدى محاصرته.



وقال والد الفتاة القتيلة: "أريد مطابقة الجثة مع كاميرات الجامعة، والتأكد أن القتيل هو نفسه الذي قتل ابنتي".



كما نشر نور إرشيد شقيق الضحية صورة جثة القتيل على "فيسبوك"، مع تعليق: "الدم بالدم".



وفي وقت سابق، قال الناطق باسم مديرية الأمن إنه تم تحديد هوية القاتل، وأنه "خطط لجريمته وحاول قدر الإمكان إخفاء هويته وأثره عبر أساليب مضللة".



وأضاف أنه "جرت مداهمة منزله وعدة مواقع، ولم يعثر عليه هناك، وما زال البحث عنه جاريا".



وطالب أردنيون وعائلة الضحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية محلية، بإنزال القصاص العادل بالجاني، الذي كان سيواجه في حال إلقاء القبض عليه تهمة القتل العمد، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام شنقا.



وأصدرت جامعة العلوم التطبيقية بيانا قالت فيه: "بقلوب يعتصرها الألم ومؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى الجامعة طالبتها إيمان إرشيد"، متعهدة بـ"الملاحقة القضائية لكل من تسبب بهذا الحادث المؤلم حتى ينال القصاص العادل على جريمته البشعة".