وفد كنسي أثوذكسي يهنئ محافظ الأقصر بعيد الأضحى المبارك

استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وفدا من الكنيسة الأرثوذكسية برئاسة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، برفقته وفد من كهنة إيبارشية إسنا وأرمنت لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقدم وفد الكنيسة التهاني لمحافظ الأقصر بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنين دوام الأمن والأمان والاستقرار للبلاد، وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة وروح المحبة بين أبناء الوطن، وأن يوفق مصر الغالية في استمرار مسيرة البناء والتنمية.

ومن جانبه، رحب محافظ الأقصر بوفد الكنيسة، مؤكدا المشاعر الصادقة بين أبناء الوطن التي تتجسد في كل المناسبات والأعياد مما يؤكد روابط المودة والمحبة التي تجمع بين الشعب المصري، مؤكدا أيضًا أن المصريين جميعا شركاء في تحقيق رخاء واستقرار الوطن الغالي، وأن مصر ستظل دائما نسيجًا مترابطًا ويدا واحدة ورمزًا للتسامح بين الأديان.