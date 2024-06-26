تصدرت الفنانة هاجر أحمد، تريند مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعدما حررت شكوى في جهاز حماية المستهلك بتعرض حقيبتها للتلف من مغسلة أرسلت لها الحقيبة، مشيرة إلى أن حقيبتها قيمتها 5000 دولار، أي ما يقرب من ربع مليون جنيه مصري، من إحدى الماركات الشهيرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سرد الفنانة هاجر أحمد لمشكلتها من خلال موقع «فيسبوك»، حيث قالت: «من حوالي شهرين ونص اتصلت بيهم أسألهم أن عندي شنطة غالية نوعها كريستيان ديور باهظة الثمن، وفيها بقعة كدة بالألوان بسيطة بنتي عملاها، وسألتهم هل تقدروا تشيلوا البقعة دي ولا لأ؟، قالولي طبعا يا فندم إحنا كل شغلنا شنط ماركات وشنط غالية، للعلم أن سعر الشنطة حاليًا تقريبًا 5000 دولار، ولأني عارفة إني لازم أودي الشنطة للمكان بتاعها يظبطوها بس المشكلة أن أقرب مكان ليا دبي، وأنا مش مسافرة دبي الفترة دي أبدا».

وأضافت «هاجر»: «بعد ما تواصلت معاهم أكدوا لي أنهم يقدروا ينضفوها بسهولة، وأنهم كمان بيستخدموا نفس المواد الكريستيان ديور بيستخدموها، قُلت أنا هديكم الشنطة وشوفوا هتعرفوا ولا لأ، لو لا ابعهتوهالي، وأكدت عليهم فوق الـ50 مرة، قالولي إحنا عندنا فني بيحدد كمان هل يقدر يعمل كده ولا لأ، ومش هنجازف يا فندم طبعا».

وأكدت أنها لن تتنازل عن حقها على الإطلاق، خصيصًا أن الحقيبة باهظة الثمن، وكانت قد أكدت على خدمة العملاء من قبل تسليمها لهم أن لها آلية خاصة في التعامل، لكنها ترى أنها تعرضت للنصب.

ويذكر أن هاجر أحمد تشارك في فيلم «أهل الكهف»، والذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية، ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2024، وهو من بطولة خالد النبوي، وغادة عادل، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وبيومي فؤاد، وريم مصطفى، ومصطفى فهمي، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عيد، وأحمد وفيق، وصبري فواز، وبسنت شوقي، وجميل برسوم، ورشوان توفيق، وأحمد بدير، وهو مقتبس من مسرحية تحمل نفس الاسم لتوفيق الحكيم، ومعالجة سينمائية لأيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.