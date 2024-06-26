الرئيس الكرواتي ميلانوفيتش يعتزم الترشح لولاية ثانية

قال الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، الذي تشمل مهام منصبه الإشراف على القوات المسلحة للدولة العضو في حلف شمال الأطلسي، اليوم الأربعاء، إنه يعتزم الترشح لولاية ثانية مدتها خمس سنوات في الانتخابات المقررة في كانون الأول / ديسمبر القادم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ميلانوفيتش قوله للصحفيين في زغرب إنه يعتمد على الحزب الديمقراطي الاشتراكي المعارض، حزبه السابق، لمساعدته في الفوز بالانتخابات و"منع حدوث سرقة".

كان ميلانوفيتش، رئيس الوزراء السابق، قد انتخب رئيسا للدولة في عام 2020 وأحدث هزة في الانتخابات البرلمانية في مارس بإعلانه أنه سيقود الحزب الديمقراطي الاشتراكي لتحدي رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش.

وفشلت خطته عندما حصل بلينكوفيتش على الأغلبية في البرلمان، وفاز بولاية ثالثة كرئيس للوزراء. وعارض ميلانوفيتش البالغ من العمر 57 عاما توسع حلف شمال الأطلسي وندد بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا ووصفها بأنها مسار "غير أخلاقي للغاية" لإطالة أمد الحرب مع روسيا.