أعلنت جمعية الهلال الأحمرالليبي في سرت، انتشال 14 جثة متحللة في حي 720 الجيزة البحرية بمدينة سرت خلال إزالة مبان مدمرة.

وقالت الجمعية عبر صفحتها بموقع فيسبوك، إنه بعد ورود بلاغ من السلطات المحلية بمدينة سرت تفيد بوجود جثث بمنطقة الجيزة البحرية التي تتم فيها حاليًّا أعمال الإزالة الشاملة، توجهت على الفور الفرق التابعة للهلال الأحمر الليبي فرع سرت بعد إتمام كل الإجراءات القانونية نحو المنطقة.

ولفت إلى مسح المنطقة بالكامل بحثا عن اي جثث من الممكن ان تكون متواجدة بهذا الحي الذي تعرض لدمار كامل خلال حرب 2016، وبالفعل تم خلال عملية المسح إنتشال أكثر من 14 جثة.

وأشارت إلى ترقيم الجثث ووضعها في الأكياس الخاصة بها ونقلها إلى مستشفى ابن سيناء بسرت لإتمام الاجراءات المتعلقة بها وأخذ عينات الحمض النووي الخاص بكل جثة.