نظّمت مديريات الأوقاف بمختلف محافظات الجمهورية احتفالات جماهيرية كبرى بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٤٧هـ، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بإحياء هذه الذكرى العطرة بما يليق بمكانتها في قلوب المصريين والمسلمين.

- تنوّع فقرات الاحتفال

شهدت الفعاليات حضورًا جماهيريًا واسعًا، وتضمّنت فقرات متنوعة، بدأت بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها ابتهالات دينية وكلمات روحانية تناولت الدروس والعبر من الهجرة النبوية، وأبرزت القيم الأخلاقية والدينية التي تجسدها المناسبة، وفي مقدمتها الصبر، والتضحية، والاعتماد على الله، والعمل الجماعي.

- الهجرة.. نقطة تحول وإلهام

وأكد مديرو المديريات في كلماتهم أن الهجرة النبوية الشريفة ليست مجرد حدث تاريخي، بل تُعدّ محطة فاصلة في بناء الدولة الإسلامية، ومصدر إلهام دائم للثبات على المبادئ، والعمل من أجل الخير والصلاح، وبناء المجتمع على أساس من العدل والتسامح والانتماء.

- دور تنويري وفكر وسطي

تأتي هذه الاحتفالات في إطار الدور التنويري والدعوي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف في ترسيخ الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز قيم الانتماء الوطني ووحدة الصف، بما يسهم في رفع الوعي المجتمعي، ومواجهة الفكر المتطرف.

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